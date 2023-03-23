Разглаживают морщинки и замедляют старение: какие витамины необходимы для здоровья кожи

Витамин А (ретинол)

Он ускоряет восстановление клеток, способствует регенерации тканей, обеспечивает упругость кожи и волос. При его дефиците кожа становится сухой, шорской, снижаются защитные свойства липидного барьера.

Ретинол условно можно называть "витамином для лица". Он широко используется в антивозрастных средствах. Производные ретинола хорошо зарекомендовали себя при лечении акне.

Витамин В (тиамин)

Этот витамин необходим для нормального функционирования нервной системы человека, которая тесно связана с состоянием кожи. Стресс нередко вызывает покраснение и сыпь.

Витамин В5 (пантенол)

Он известен как эффективное средство для заживления ран. Этот витамин необходим при следующих процессах:

уменьшает воспаление

стимулирует процессы регенерации

лишает сухости

помогает убрать отечность

Витамин В5 используется в средствах для заживления, в антивозрастной косметике и для лечения акне (в больших дозах).

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Пожалуй, самый популярный витамин в мире - и это заслуженно. Аскорбиновая кислота участвует в тысячах процессов в организме, а для кожи это вещество представляет особый интерес как антиоксидант и стимулятор выработки коллагена.

В этой роли, а также как отбеливающее вещество, он широко применяется в косметике.

Витамин Е (токоферол)

Это мощный антиоксидант. Он замедляет старение, разглаживает морщинки, питает кожу. Широко применяется в косметических средствах.