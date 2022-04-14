Rozetka зробила важливу заяву про кур'єрську доставку

У Rozetka зробили важливу заяву про доставку. Після відновлення роботи більшості великих магазинів, у тому числі в Києві, знову почне працювати кур'єрська доставка в столиці.
Про це Rozetka повідомляє у своєму Telegram-каналі.
"Друзі, у нас є хороша новина. Кур'єрська доставка в Києві знову працює. Тепер не потрібно думати, як доставити холодильник або пральну машинку, електроніку або новий ноутбук, харчові продукти або що-небудь необхідне", - сказано в повідомленні.
У компанії відзначили, що кур'єрська доставка буде діяти для всіх товарів продавця Rozetka, крім алкогольних і тютюнових виробів.
1. Зробіть замовлення на сайті Rozetka
2. Вкажіть зручний спосіб оплати: карткою на сайті або готівкою кур'єру
3. Виберіть доставку кур'єром на вашу адресу в Києві
4. Отримайте ваше замовлення з доставкою до дверей
Доставку кур'єри здійснюватимуть щодня, з 11:00 до 18:00.
Вибирайте бажану дату і чекайте доставку замовлення на вашу адресу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві відкривається найбільший магазин Rozetka біля станції метро Почайна і повідомляли графік його роботи.
А також розповідали про те, що Rozetka відновила доставку Укрпоштою. Які зараз будуть діяти ціни і як можна буде оплатити таку доставку.