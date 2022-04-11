Rozetka відкриває найбільший магазин в Києві: коли і як він буде працювати
Rozetka зробила заяву про відкриття найбільшого свого магазину в Києві. Вже з 12 квітня знову почне працювати магазин на проспекті Степана Бандери, 6 (станція метро Почайна).
Про це йдеться в повідомленні Rozetka в Telegram.
"Друзі, вже завтра ми відновлюємо роботу нашого найбільшого магазину Rozetka в Києві.На проспекті С. Бандери, 6 (м. Почайна)", - йдеться в повідомленні.
До послуг клієнтів знову стануть доступні:
- Великий вибір товарів
- Сервісний відділ
- Кафетерій
- Примірювальний
Також знову буде доступна безкоштовна доставка і розрахунок за товари готівкою або карткою.
"Звичайно ж безкоштовна доставка онлайн-замовлень в магазин. Розрахунок за покупки готівкою або банківською картою", - додали в компанії.
Плановий графік роботи магазину щодня: з 10:00 до 18:00.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Rozetka відновила доставку Укрпоштою і писали про те, які зараз є способи оплати та актуальні ціни.
А також розповідали про те, що у Rozetka зробили важливу заяву про доставку та графік роботи відділень у різних містах України.