ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Rozetka відкриває найбільший магазин в Києві: коли і як він буде працювати

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 16:42
Rozetka відкриває найбільший магазин в Києві: коли і як він буде працювати Фото: Rozetka відкриває найбільший магазин в Києві (rozetka ua)
Автор: Анна Шиканова

Rozetka зробила заяву про відкриття найбільшого свого магазину в Києві. Вже з 12 квітня знову почне працювати магазин на проспекті Степана Бандери, 6 (станція метро Почайна).

Про це йдеться в повідомленні Rozetka в Telegram.

"Друзі, вже завтра ми відновлюємо роботу нашого найбільшого магазину Rozetka в Києві.На проспекті С. Бандери, 6 (м. Почайна)", - йдеться в повідомленні.

До послуг клієнтів знову стануть доступні:

  • Великий вибір товарів
  • Сервісний відділ
  • Кафетерій
  • Примірювальний

Також знову буде доступна безкоштовна доставка і розрахунок за товари готівкою або карткою.

"Звичайно ж безкоштовна доставка онлайн-замовлень в магазин. Розрахунок за покупки готівкою або банківською картою", - додали в компанії.

Плановий графік роботи магазину щодня: з 10:00 до 18:00.

Rozetka відкриває найбільший магазин в Києві: коли і як він буде працювати

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Rozetka відновила доставку Укрпоштою і писали про те, які зараз є способи оплати та актуальні ціни.

А також розповідали про те, що у Rozetka зробили важливу заяву про доставку та графік роботи відділень у різних містах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Rozetka Розетка
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку