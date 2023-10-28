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Во Львовской и Ровенской областях обесточены населенные пункты из-за непогоды

Львов, Суббота 28 октября 2023 09:10
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Во Львовской и Ровенской областях обесточены населенные пункты из-за непогоды Фото: во Львовской и Ровенской областях отключения света из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода 28 октября обесточила ряд населенных пунктов во Львовской и Ровенской областях. Без света жители более ста населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля и главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Из-за сильных дождей и порывов ветра во Львовской области обесточены 132 населенных пункта (49 - полностью, 83 - частично). Энергетики уже работают над восстановлением света.

В Ровенской области непогода привела к отключениям около 30 линий электропередач. Больше всего пострадал Ровенский район. Также есть обесточивания в Дубенском и Сарненском районах.

Погода в Украине

Напомним, сегодня часть северных, западных и восточных областей накроют дожди. В остальных регионах без существенных осадков.

При этом синоптики предупреждают украинцев о шквалах. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на западе Украины до 30 м/с.

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