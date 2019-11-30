Побив професіонал: нові деталі вбивства 14-річного школяра в Прилуках

Вбивство Дениса Чаленко в Прилуках (фото: колаж РБК-Україна)

Вбивство Дениса Чаленко викликало серйозний резонанс серед жителів Чернігівської області

Вбивство Дениса Чаленко відбулося 29 листопада 2019 року в Прилуках Чернігівської області. Хлопця знайшли на рейках, і поліція спочатку висунула версію нещасного випадку. Але батьки хлопця не вірили в це. Зараз стали відомі перші результати судово-медичної експертизи. Про це повідомляють "Факти".

Місцева поліція наполягала на тому, що хлопця збив потяг, але батьки побачили на своєму сині сліди від побоїв, які також підтвердили лікарі швидкої допомоги.

Пізніше з'ясувалося, що у Дениса підбито обидва ока, надірвано вухо і пробитий череп. У даний момент експертиза показала, що у вбитого хлопця під нігтями знаходиться чуже ДНК. Це означає, що перед смертю він з кимось бився.

Адвокат сім'ї загиблого Володимир Білик розповів, що зараз проводиться близько 20 експертиз, результати яких можливо будуть відомі 3 грудня. Але найголовніше, що після протестів громадськості справу тепер розслідують не як нещасний випадок, а як умисне вбивство.

Вбивство Дениса Чаленко в Прилуках (скрін відео: YouTube)

Білик розповів, що вони майже місяць домагалися перекваліфікації цієї справи. Він зазначив, що сам бачив результат жорсткого побиття Дениса. За його словами, хлопця побив явно професіонал. Нападники знали куди треба бити, оскільки у хлопця були перебиті суглоби. При цьому у нього були цілі ребра, що було б неможливо, якби його збив поїзд.

Першу експертизу проводили в Прилуках, і вона показала, що смерть Дениса сталася в результаті черепно-мозкової травми. Але адвокат каже, що вона була зроблена з порушеннями.

Якщо результати проведеної в Києві експертизи здадуться необ'єктивними, тоді буде проведена ексгумація і сім'я буде домагатися, щоб повторна експертиза пройшла за кордоном.

Перед загибеллю Денису приходили погрози від одного хлопця, який писав, що розправиться з ним. Але Денис не сприймав все це серйозно і навіть показав листування батька. Тоді він розповів, що хлопця звати Андрій, він на кілька років старше його, і у них виник конфлікт через дівчину.

Після вбивства Дениса одна дівчина повідомила батькові загиблого про те, що хлопця били четверо людей, серед яких був той самий Андрій, який надсилав загрози. Пізніше це підтвердили і інші люди.