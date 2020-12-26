У Рівному школярки "прославилися" аморальною поведінкою на уроці 

Школярки курили на уроці "Мистецтва" (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дві учениці однієї зі шкіл Рівного курили просто під час уроку "Мистецтва". Палили вони, схоже, що IQOS.

Відео з інцидентом опублікували на YouTube. Як свідчать відеокадри, поки вчителька розповідала тему уроку, дві дівчини по черзі палили, випускаючи дим. Щоб викладачка не помітила їхню непристойну поведінку, школярки пригнулися на парту.

Найімовірніше, відео зробив один із однокласників дівчат, який засудив їхні дії. Згодом відео видалили на YouTube за порушення умов використання хостингу, але кадри у Facebook поширив один із місцевих телеканалів. Як закінчився інцидент, і чи покарали дівчат, невідомо.

"В Рівному дві старшокласниці однієї з середніх шкіл курили "Айкос" просто під час уроку Мистецтва. Вони робили затяжки, поки вчителька розповідала класу про фонтан Стравинського у Парижі", — сказано в описі до відео.

Нагадаємо, під Дніпром вчителька виставила першокласницю за двері, поки в цей час у класі проходило свято до Дня святого Миколая. За словами мами учениці, захід провели коштом батьківських внесків.

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