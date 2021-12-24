У Рівному серійний грабіжник обчистив 9 садочків: виносив навіть продукти, змішувачі та градусник

В одному з дитсадків, на вулиці Євгена Коновальця, злодій виніс електронний градусник, музичну колонку і зняв три змішувачі з кранів.

В іншому дитячому дошкільному закладі, на вулиці Романа Шухевича, злочинець вкрав телевізор, зарядний пристрій і продукти харчування.

"В результаті проведених заходів та слідчих дій працівники карного розшуку встановили, що до злочинів може бути причетний 41-річний житель Рівного", - розповіли в поліції.

Також повідомляється, що чоловік і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців і відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

Крім названих двох епізодів грабежу, в ході досудового розслідування слідчі з'ясували, що рецидивіст причетний ще до 7 таких же злочинів.

За фактом крадіжки з проникненням до приміщення триває досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу. Вирішується питання про повідомлення 41-річному жителю Рівного про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

"У скоєному чоловік зізнався. Частину викраденого майна у нього вилучили, а іншу - він встиг реалізувати", - йдеться в публікації.

Серійному грабіжнику садочків тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років.