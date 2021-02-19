У Рівному розшукали скандального стоматолога: вона може спокійно повернутися до практики

Поліція виявила лікаря в приватному будинку, де вона зареєстрована, але раніше там не проживала. Їй вручили повідомлення про підозру, але свідчень вона поки не дає.

"Досудове розслідування триває. В рамках кримінального провадження дізнавачі підготували клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", - повідомили в поліції.

Однак з'ясувалося, що стоматолог може відновити практику і знову надавати послуги, через те, що ліцензію у неї може забрати тільки суд. Клініка в Рівному зараз закрита, на медика заведено кілька виробництв, але заборонити їй зараз надавати стоматологічні послуги ніхто не може.

"Мене засмучує ця ситуація, у нас насправді немає реального впливу на приватні заклади", — пояснив заступник міського голови Рівного у сфері охорони здоров'я Юрій Поліщук.

Як пояснюють фахівці, анулювати ліцензію можуть тільки через недостовірні дані у документах, у всіх інших випадках рішення має приймати суд.

"Має право далі займатися лікарською практикою. Тільки в судовому порядку далі — забрати диплом, позбавити права діяльності. Ця лікар може піти, інше ФОП зареєструвати або в іншу організацію піти працювати. Таке в Україні законодавство", - пояснила заступник глави МОЗ Ірина Микичак.

В Рівному чиновники вирішили провести роботу з працівниками комунальних закладів, навчати лікарів роботі з дітьми, щоб уникнути в майбутньому повторення таких ситуацій.