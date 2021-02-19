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Діти

У Рівному розшукали скандального стоматолога: вона може спокійно повернутися до практики

Автор: Анна Шиканова

В Рівному розшукали стоматолога, яка знущалася зі своїх маленьких пацієнтів. Вона ховалася в заміському будинку, де раніше не проживала. На неї вже заведено п'ять кримінальних справ за побої, але з'ясувалося, що позбавити ліцензії її поки що не зможуть.

Деталі розповіли у ТСН.

Поліція виявила лікаря в приватному будинку, де вона зареєстрована, але раніше там не проживала. Їй вручили повідомлення про підозру, але свідчень вона поки не дає.

"Досудове розслідування триває. В рамках кримінального провадження дізнавачі підготували клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", - повідомили в поліції.

Однак з'ясувалося, що стоматолог може відновити практику і знову надавати послуги, через те, що ліцензію у неї може забрати тільки суд. Клініка в Рівному зараз закрита, на медика заведено кілька виробництв, але заборонити їй зараз надавати стоматологічні послуги ніхто не може.

"Мене засмучує ця ситуація, у нас насправді немає реального впливу на приватні заклади", — пояснив заступник міського голови Рівного у сфері охорони здоров'я Юрій Поліщук.

Як пояснюють фахівці, анулювати ліцензію можуть тільки через недостовірні дані у документах, у всіх інших випадках рішення має приймати суд.

"Має право далі займатися лікарською практикою. Тільки в судовому порядку далі — забрати диплом, позбавити права діяльності. Ця лікар може піти, інше ФОП зареєструвати або в іншу організацію піти працювати. Таке в Україні законодавство", - пояснила заступник глави МОЗ Ірина Микичак.

В Рівному чиновники вирішили провести роботу з працівниками комунальних закладів, навчати лікарів роботі з дітьми, щоб уникнути в майбутньому повторення таких ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Рівному не можуть розшукати стоматолога, яка била дітей.

А також розповідали про те, що у Луцьку вихователь била дітей і заклеювала рот скотчем.

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Новини України побиттястоматолог
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