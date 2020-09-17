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Під Рівне модернізували "втомлений" міст: залатали ганчірками

Рівне, Четвер 17 вересня 2020 10:26
Під Рівне модернізували "втомлений" міст: залатали ганчірками
Під Рівне "відремонтували" міст (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області "залатали" міст з допомогою старих речей

У Рівненській області дуже своєрідно відремонтували міст. На нього поклали старі куртки, штани, кофтинки. Після ремонту на переправі, що з'єднує два райони, утворилася велика яма. Хоча підряднику за ремонтні роботи заплатили понад 13 мільйонів гривень. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Автомобілісти проїжджають міст з побоюванням, машина в ямі підскакує. Переправа проходить через річку Горинь, яка веде в Білорусь. Для того, щоб було зручніше хтось залатав міст з допомогою ганчір'я. Водії зізнаються, що не знають, чия це ініціатива, але це похвально.

"Взимку не слизько. Ганчірки добре вбирають вологу. Скоро скрізь будемо їздити", - каже один із водіїв.

Під Рівним залатали міст ганчірками

Два роки тому міст намагалися полагодити, з бюджету виділили гроші, але частина коштів пішла невідомо куди. Зараз міст перебуває в сумному стані. Правоохоронці досі ведуть розслідування розкрадання 13 мільйонів гривень.

Експерти кажуть, що міст не впаде, а ось колесо в машині там пробити легко.

Як ми раніше повідомляли, у Києві закриють міст Патона на ремонт і реставрацію. Планується, що роботи триватимуть до 2025 року.

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