Під Рівним головну ялинку міста зрубали на кладовищі: місцеві пропонують прикрасити вінками

У Дубно Рівненської області розгорівся скандал через головну ялинку міста. Річ у тім, що в цьому році її привезли з кладовища, де і зрубали. Місцевим жителям це не подобається, але деякі жартують, що прикрашати таке дерево треба вінками.

Міський голова Дубно каже, що таким рішенням вони "вбили двох зайців", і гроші з бюджету заощадили (56 тисяч гривень), і пам'ятники убезпечили від падіння великого дерева. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Щоб ніхто не хвилювався міський голова сказав, що ялинку вже освятив священник. Але, коли журналісти прийшли до священнослужителя, то він спростував цю інформацію. При цьому він не бачить гріха в такому рішення влади міста.

"Гріх - коли під час різдвяного посту навколо ялинки відбуваються гуляння, розпивання спиртних напоїв, порушення посту", - каже він.

Офіційно запалити святкові вогні на ялинці планують на День святого Миколая, 19 грудня. При цьому багато хто ще думає, чи варто вести своїх дітей до такої ялинки. Місцеві жителі сподіваються, що така економія міста не стане традиційною, оскільки на цвинтарі ще багато безкоштовних ялинок.

Під рівним головну міську ялинку зрубали на кладовищі (відео: YouTube)

Нагадаємо, Новий рік і Різдво в Києві в цьому році святкуватимуть з дотриманням карантину. Замість традиційної зони на Софійській площі в центрі міста прокладуть новорічний казковий маршрут. На ньому встановлять три новорічні ялинки, які будуть штучними.

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