Під Рівним дві вчительки побилися на очах першокласників (відео)

У Рівненській області сталася бійка між вчителями (колаж: РБК-Україна)

Дві вчительки влаштували розборки з бійкою і викликом поліції в маленькій школі Рівненської області

У селі Решуцьк Рівненського району під час уроку на очах сімох першокласників побилися дві вчительки. Тепер батьки бояться пускати малюків в школу, адже бояться за безпеку своїх чад.

Інцидент трапився під час уроку читання в початковій школі, де вчаться всього 17 дітей. І причиною конфлікту нібито стала посада директора школи, пише Рівне 1.

Бійку почала Ніна Назарчук, яка очолювала школу понад 20 років. У 2018 її звільнили й призначили Тетяну Хуторянську. Зі слів останньої, старша колега постійно шукає причини для конфлікту.

Та й сама Назарчук визнає, що не може змиритися зі звільненням і тим, що тепер доводиться працювати під керівництвом молодшої колеги. Але розпочинати бійку в той день не планувала.

Сутичку вчителів помітили колеги і викликали поліцію. Правоохоронці склали адмінпротокол на вчительку, яка почала бійку. Втім, після приїзду на місце події поліції конфлікт вже майже вичерпався.

Після бійки педагогів батьки учнів 1-2 класів, у яких викладає Ніна Назарчук, перестали пускати дітей на навчання. Вже кілька днів малюки не відвідують навчальний заклад.

Місцевий відділ освіти створив комісію, яка буде розслідувати цей випадок. Рішення обіцяють винести 6 жовтня.

У Рівненській області вчителі влаштували бійку на очах у дітей (відео: YouTube/Рівне1)

А от батьки учнів вимагають звільнити одну з вчительок, інакше погрожують перевести дітей в іншу школу.

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