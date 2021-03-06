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У Кривому Розі знову побилися школярки: цього разу знайшлися небайдужі люди

Новость на русском → Кривий Ріг, Субота 06 березня 2021 17:26
У Кривому Розі знову побилися школярки: цього разу знайшлися небайдужі люди У Кривому Розі знову билися дівчата (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі, де нещодавно школярки жорстоко побили дівчину, знову підлітки влаштували масову бійку. І знову дівчата.

Відео розборки показали на Facebook-сторінці Вартові еспресо".

Щоправда, цього разу обійшлося без серйозних травм. Адже пішоходи вчасно розборонили школярок.

"У Кривому Розі побилися дівчата-підлітки. Знайшлося і кому знімати на відео, і кому прийти на допомогу. На відео видно, як дві не байдужі жінки підійшли до компанії агресивних дівчат, щоб розняти їх", - йдеться в описі до відео.

Ролик з бійкою школярок можна подивитися за цим посиланням.

У мережі скаржаться на те, що підлітки так часто влаштовують бійки останнім часом. Також користувачі гадають, як запобігти подібному.

"Та цим видрам - віники в руки і мести вулиці 15 діб під наглядом. От - і урок для інших, і користь для здоров'я, і пропаде бажання дурницями займатися. А все від беззайнятості. Це моя особиста думка. І ще хороший штраф для батьків треба", - написала Марія Ковальчук.

Нагадаємо, що в Кривому Розі поліцейські викрили "групу смерті", якою керувала 15-річна школярка.

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