Лікар розвіяв головний міф про вакцинацію: чи шкодить щеплення вагітним?

Міф про те, що вакцина шкідлива - абсурд

На думку лікаря, в країні провалили кампанію про вакцинацію.

"Моя думка, На жаль, досить сумна, тому що ми сьогодні зустрілися з наслідками тієї антивакцинальної вакханалії, яку спостерігаємо вже, напевно, близько 10 років. Все те, що накопичувалося, - ось сьогодні ми з усім цим зустрілися. Адже не з ковідом виникла думка, що вакцини шкідливі, що вони можуть привести до безпліддя, ще до чогось. Це наслідки всієї цієї сенсибілізації", - повідомив він.

Нещеплені вагітні вмирають

Камінський спростував міф про те, що вакцина для жінок в положенні шкідлива і зазначив, що за 10 місяців в Україні від коронавірусу померло 50 вагітних жінок.

"Я спростовую цей міф про вакцинацію. Я у своїй лікарській практиці намагався уникати залякувань пацієнтів. У будь-якій ситуації ми намагалися знайти розуміння з пацієнтом, переконавши його застосувати той чи інший метод обстеження або лікування, завдяки аргументам. Але сьогодні не сказати цифру за 10 місяців (від коронавірусу - ред.) померло понад 50 вагітних, це вимагає не просто задуматися, а кричати на весь голос: рятуйте цих дівчат", - сказав медик.