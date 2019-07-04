Рівненську область засипав аномальний град: дахи будинків в дірках

У Рівненській області стихія розгулялася не на жарт – село Антонівка засипало аномальним градом. За словами місцевих жителів, градини були розміром з куряче яйце і деякі важили 35 грам. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Старожили кажуть, що такого великого граду в Антонівці вони не бачили ніколи. Небо потемніло і селище практично піддалося обстрілу крижаними кулями. Великі градини зрешетили черепицю на кількох будинках і навіть наробили дірок в стінах сільських хат. В кількох місцях дахи стали походити на друшляк.

Аномальний град під Рівне (соціальні мережі)

Постраждали сільськогосподарські поля та плодові дерева – великим градом позбивало яблука з дерев, побило теплиці і овочі в них.

Місцеві жителі зібрали градини і зберегли їх у холодильнику, тому що думали, що їм не повірять. Буквально за кілька хвилин град наробив колосальні збитки.

"Такого я не бачив за 62 роки свого життя. Збитків на 670 дворів. Це точно сотні тисяч гривень", - розповів сільський голова села Антонівка Микола Петрук.

Град завдав шкоди місцевим жителям на тисячі гривень (соціальні мережі)

Виплатити компенсацію людям сільська рада не зможе – немає таких грошей, але пообіцяли вирішити це питання з районною адміністрацією.

"Створений резервний фонд. Він недоторканний, для таких випадків і становить близько двох мільйонів гривень", - підтвердив голова Володимирецької райдержадміністрації Ярослав Березюк.

У Рівненській області випав аномальний град (YouTube/ТСН)

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