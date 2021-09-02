У Рівненській області від ботулізму помер чоловік: поласував домашньою тушкованкою

У Рівненській області від ботулізму помер 74-річний мешканець села Бутове Вараського району. Чоловіка госпіталізували до Зарічненської багатопрофільної лікарні 28 серпня у важкому стані. Про це повідомили у Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб. Так, у чоловіка були порушення зору, ускладнення дихання та ковтання, м&#39;язева слабкість, зміна голосу, нудота. Що стало причиною смерті Йому ввели антиботулінічну полівалентну сироватку. Однак всі заходи були не ефективними й хворий помер 1 вересня. Епідрозслідування показало, що хворий вживав домашні м&#39;ясні консерви зі свинини. Це перший у цьому році зареєстрований випадок ботулізму в Рівненській області. Що таке ботулізм Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлена споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м&#39;яса, риби, рідше - овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. Водночас симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період. Раніше ми повідомляли, що українка купила в магазині рибу і підчепила рідкісну важку хворобу.