ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Рівненській області від ботулізму помер чоловік: поласував домашньою тушкованкою

Новость на русском →
Рівненська область, Четвер 02 вересня 2021 19:33
У Рівненській області від ботулізму помер чоловік: поласував домашньою тушкованкою Ботулізм у Рівненській області (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області від ботулізму помер 74-річний мешканець села Бутове Вараського району. Чоловіка госпіталізували до Зарічненської багатопрофільної лікарні 28 серпня у важкому стані.

Про це повідомили у Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб.

Так, у чоловіка були порушення зору, ускладнення дихання та ковтання, м'язева слабкість, зміна голосу, нудота.

Що стало причиною смерті

Раніше ми повідомляли, що українка купила в магазині рибу і підчепила рідкісну важку хворобу.

Читайте РБК-Україна в Google News
инфекция
LITE
Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини