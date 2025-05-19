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"Растут сами": 9 сортов помидоров, которые почти не нуждаются в уходе

Понедельник 19 мая 2025 11:00
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"Растут сами": 9 сортов помидоров, которые почти не нуждаются в уходе Какие сорта томатов максимально неприхотливы (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Вырастить богатый урожай помидоров без ежедневных забот - это вполне реальная задача. Особенно если выбрать сорта, которые выносливы к болезням, не боятся погодных изменений и не требуют тщательного ухода.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие томаты идеально подходят для занятых или начинающих огородников, ведь дают стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях.

Микадо розовый

Сорт среднеспелый, невысокий, но стабильный в плодоношении. Плоды имеют сладкий вкус, идеальны для салатов или сока. Сорт не прихотлив к почвам и легко переносит жару. Требует лишь базового ухода, что делает его любимцем многих дачников.

Воловье сердце

Эти томаты отличаются крупными, сочными плодами массой до полукилограмма. Сорт сладкий, очень урожайный, растет даже на бедных почвах. Нуждается в защите от резких температурных колебаний, но в целом не требует много внимания. Это один из самых популярных сортов среди тех, кто хочет крупный плод с минимальными хлопотами.

Сливовые томаты

Имеют удлиненную форму и густую мякоть. Подходят для приготовления пасты, кетчупа или сока. Устойчивы к фитофторозу и редко поражаются вредителями. Их основной плюс - минимальные требования к уходу.

&quot;Растут сами&quot;: 9 сортов помидоров, которые почти не нуждаются в уходеСливовые томаты - вкусные и неприхотливые (фото: Википедия)

Де Барао ранний

Имеет характерную сливовую форму и универсальный вкус. Подойдет для салатов, сока и засолки. Хорошо развивается благодаря мощной корневой системе. Лишь изредка нуждается в поливе, но в целом очень выносливый сорт.

Сакраменто

Итальянский сорт, популярный среди кулинаров. Его часто используют для соусов, ведь плоды ароматные, мясистые и болезнеустойчивые. Урожайность высокая, а уход минимальный. Хорошо растет в открытом грунте и теплицах.

Рома

Классика для консервации и сушки - плотные сливовидные плоды. Этот сорт отличается длительным сроком хранения и транспортабельностью. Устойчив к фитофторе и не требует постоянного ухода. Даже при засушливой погоде не теряет урожайности.

&quot;Растут сами&quot;: 9 сортов помидоров, которые почти не нуждаются в уходеСорт "Рома" не боится засухи (фото: Википедия)

Марманди

Сорт с очень сочными плодами и насыщенным вкусом. Хорошо переносит кратковременные перепады погоды и не требует специальных подкормок. Можно выращивать в открытом грунте без теплицы. Плоды универсальны в использовании - подходят и для салатов, и для соусов.

Зеленые томаты зеленые томаты

Эти сорта хорошо созревают прямо на кустах, хотя и остаются зелеными. Они особенно устойчивы к болезням и могут созревать даже после уборки. Их выращивают на почвах разного типа без дополнительных процедур. Идеальны для маринования и зимних закруток.

Черри

Миниатюрные, сладкие плоды, которые легко выращивать даже на балконе. Их можно сажать в горшках, не беспокоясь о больших площадях. Они хорошо плодоносят без ежедневного полива и пасынкования. Идеальный вариант для городского садовода.

&quot;Растут сами&quot;: 9 сортов помидоров, которые почти не нуждаются в уходе"Черри" можно вырастить на минимуме площади (фото: Википедия)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты "Порадниця", Ogorod.ua.

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