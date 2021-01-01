Росію перейменували на Чемпіонаті світу з хокею: фото ганьби

Під час проведення Молодіжного чемпіонату світу з хокею (U20) у канадському місті Эдмонт Росію перейменували на табло.

Так, організатори трохи осоромилися з подачею графіки на табло перед поєдинками третього етапу, пише в Twitter LeafyTV.

Співробітники NHL Network, що відповідають за візуальне супроводження, в парі проти Швеції підписали збірну Росії "Назва країни" (Country Name).

Крім того, була допущена помилка в латинській назві Швейцарії: Switerzerland замість Switzerland.

Росію перейменували на МЧМ 2021 (скрін: twitter.com/LeafyTV)

Цей етап змагань проходив в Канаді в ніч з 30 на 31 грудня, але в мережі "фейл" з'явився зовсім недавно.

Росія в цьому поєдинку виграла у Швеції. Тепер у чвертьфіналі 2 січня вони вийдуть на лід проти команди Німеччини.

Чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд 2021 розпочався 25 грудня і закінчиться 5 січня.

Раніше ми писали, що на Чемпіонаті України з хокею спортсмени влаштували жорстку бійку з добиванням лежачих.

Також повідомлялося, що російські пропагандисти видали літак ЗСУ Су-27 за свій.