Хотів битися з Ломаченком: росіянина жорстко поставили на місце

Василь Ломаченко повинен провести захист чемпіонського пояса в напівлегкій вазі за 18 місяців. При цьому у нього немає обов'язкового претендента. Про це повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо, що російський промоутер Володимир Хрюнов заявив, що Ломаченко повинен вийти на ринг проти його підопічного Романа Андрєєва, в іншому випадку українець повинен залишити один із своїх поясів.

У свою чергу, президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсель заявив, що Василь Ломаченко повинен захистити титул за 18 місяців.

Роман Андрєєв (фото: facebook.com)

"У Ломаченко поки немає обов'язкового претендента. У нього є 18 місяців з моменту бою з Педрасой для того, щоб провести обов'язковий захист титулу", - зазначив Валькарсель.

Варто зазначити, що 32-річний російський боксер Роман Андрєєв зараз займає першу сходинку в рейтингу WBO в легкій вазі.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко може провести бій з британським легкоатлетом Люком Кэмпбелло, який є переможцем багатьох міжнародних турнірів і чемпіоном літніх Олімпійських ігор 2012 року.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко під час бою проти британця Ентоні Кроллы зламав руку після останнього удару. У цьому бою він нокаутував британця в четвертому раунді.

Ми також писали про те, що Ломаченко склав список топ-5 боксерів сучасності і назвав свого кумира. На думку українця, у списку кращих боксерів світу на першому місці стоїть Теренс Кроуфорд. На другому місці - Олександр Усик. На третьому місця Сауль "Канело" Альварес. На четвертому - Еррол Спенс-молодший. А замикає п'ятірку Майкі Гарсія.