Російський мільярдер Тиньков втік з Росії після критики Путіна: "я боюся за свою сім'ю"

Олег Тиньков опублікував на своїй сторінці в Instagram 19 квітня пост, в якому засудив дії Росії та агресію проти України. На наступний день в банк "Тінькофф" подзвонили з Адміністрації президента РФ Путіна і пригрозили націоналізувати банк, якщо вони не розірвуть зв'язки з Олегом Тиньковим.

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35% акцій TCS Group Holding (головної структури російської групи "Тінькофф") - у мільярдера викупила група "Інтеррос" Володимира Потаніна.

"Я не можу обговорювати ціну. Цей стан заручника - ти береш те, що тобі пропонують, без переговорів. Вони змусили мене продати її через мої заяви. Продав за копійки", - повідомив Тиньков.

54-річний Олег Тиньков - входить в 15 найбагатших людей Росії. Кілька років тому у нього діагностували лейкемію, і він трохи відійшов від ведення справ, щоб відновити здоров'я.

Після відкритої критики російського уряду він змушений був виїхати і як зізнається сам бізнесмен - він боїться за життя своїх рідних.

"Я не боюся за себе. Після хвороби мене не сильно лякає ризик втратити життя, я тепер дивлюся на речі по-іншому. Але я дуже боюся за свою сім'ю, але не висловити свою думку з приводу уряду, я теж не міг", - говорить Тиньков.

Він пояснив, що довіряє італійським спецслужбам і тому впевнений, що саме в цій країні він отримає безпеку для себе і своєї сім'ї.

Тоскана стала для мільярдера другою домівкою, оскільки він лікувався в місцевій лікарні від лейкемії. Як зізнається Тиньков, в цьому місці до нього ставлення не змінилося навіть після вторгнення.

А ось з банками в Італії були проблеми у його дружини. Її рахунки заблокували на 15 днів, і вона не змогла платити співробітникам своєї компанії. У дружини Тинькова - готель у Форте-дей-Мармі. Генеральний директор цього готелю - громадянин України. У цьому готелі також приймають і українських біженців.

Дружина Тинькова - латишка, але з російським паспортом. І вона також виступила проти війни.

А сьогодні Тиньков розмістив на своїй сторінці в Instagram ще один пост в якому він попрощався з Росією.

"Прощай Тінькофф Банк, прощай Росія. У мене не залишилося нічого в Росії. І це погано, для Росії. Я був один з небагатьох, хто зумів всупереч, а не завдяки режиму побудувати 4 різних бізнеса з нуля! У піку, мій статок Форбс оцінював $9,4 млрд. І я пишався, але не сумою, а тим, що і в корупційній і архаїчній Росії, можна побудувати чесний, вільний і американський тип бізнесу!"- написав мільярдер.

Він додав, що йому шкода, що Росія так низько впала і визнав, що він втратив все, крім найголовнішого – душі.

"Шкода, що моя країна остаточно скотилася в архаїку, патерналізм і холуйство. Немає Росії, була та вся І вийшла. А Погрози мені особисто, людині, яка бореться з важким раком крові – лейкемією, бажання покарати всього лише за думку, Моя чесна думка, говорить про остаточне розлюднення режиму... Я скажу так:"жоден мільярд/мільйон не коштує сльози дитини". Я втратив все, але я не втратив Душу. Я не можу спокійно заробляти в країні, яка веде війну з сусідом, вбиваючи мирних громадян і дітей..." – пише Тиньков.

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