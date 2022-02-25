Російські загарбники здаються в полон: відео допиту

Він також опублікував відео з допитом російських військових, які запевняють, що вони не знали про те, що їх направлять бомбити Україну.

За словами ворожих бійців, у них були навчання в окупованому Криму, де вони відпрацьовували евакуацію поранених. Завантаження десанту було в Криму в полі.

Коли вони вилетіли, то нібито теж не знали куди прямують. Їх завданням було продовжити навчання. Бранці також кажуть, що коли десантувалися на території України, то ще години чотири не розуміли, де вони знаходяться.