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Російські військові, їдучи з окупованого Криму, на БТР протаранили легковик (відео)

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Крим, Середа 16 лютого 2022 16:50
Російські військові, їдучи з окупованого Криму, на БТР протаранили легковик (відео) Колаж РБК-Україна: російський БТР збив легковик в окупованому Криму
Автор: Володимир Костирін

В окупованому Криму колона російських бронетранспортерів потрапила в ДТП - один з БТР-82А ЗС РФ протаранив легковик "Ладу" на трасі "Таврида".

Кадри інциденту 16 лютого, знятого очевидцями, опубліковані в Telegram-каналі "AMS-Simferopol".

Дорожня пригода сталася вранці на трасі А-291 на виїзді з Сімферополя в бік Керчі, недалеко від села Трудове.

Як заявляли в Міноборони РФ, підрозділи матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) "Південного військового округу" на захопленому українському півострові тоді після завершення навчань виїжджали в місця їх постійної дислокації.

Військова техніка в середу вранці проїжджала по трасі "Таврида" через "Кримський міст" у бік Білогірська (місто в Амурській області РФ), і на дорозі потрапила у ДПТ.

Так, один з БТР протаранив авто ВАЗ-2110, в'їхавши "десятці" в правий бік і значно пом'явши транспорт.

Після дорожнього інциденту на місце прибули співробітники ГІБДД. Зазначається, що про можливих постраждалих в результаті аварії даних немає.

Російські військові, їдучи з окупованого Криму, на БТР протаранили легковик (відео)

Російський БТР, рухаючись у колоні, протаранив легковик в окупованому Криму на трасі "Таврида" (фото: t.me/ams_simferopol)

Як пишуть росЗМІ з посиланням на місцевих "правоохоронців", ті не стали коментувати ДТП - мовляв, звертайтеся до військових.

У мережі ж звертають увагу, що винуватцем аварії, ймовірно, став водій-механік бронетранспортера, оскільки якби легковик вклинилася в колону з правого ряду, то удар би припав у водійську сторону. Так, на думку людей, військова колона почала перестроювання і не помітила "десятку", в'їхавши в неї.

Відео: колона російських БТР потрапила в ДТП в окупованому Криму, збивши легковик

Нагадаємо, це вже не перша аварія з російськими бронетранспортерами в захопленому Криму - перед цим, у 2016-му, в Бахчисарайському районі сталася ДТП за участю колони БТР, і тоді загинули люди.

Як повідомлялося, днями російська танкова рота безвилазно застрягла в багнюці під Ростовом.

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ДТП Російська Федерація Крим БТР
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