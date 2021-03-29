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Російська пропагандистка впала в прямому ефірі і зламала руку: "карма, вона така"

Автор: Styler

Російська пропагандистка Катерина Стриженова впала в прямому ефірі ток-шоу "Час покаже" на "Першому каналі". Жінка не помітила сходинки і завалився на підлогу. Пізніше стало відомо, що вона зламала руку.

Відео її падіння опубліковано в YouTube.

Цікаво, що інцидент стався під час передачі, в якій обговорювалася окупація Криму і Голодомор в Україні. Стриженова обговорювала теми передачі, а потім оголосила рекламну паузу, оступилася і впала.

Катерина Стриженова впала в прямому ефірі (відео: YouTube)

"Така політика. За що ми повинні покаятися - після реклами", - останні слова Стриженової перед тим як вона впала.

Користувачі мережі прокоментували її падіння.

  • Є така професія: брехати цілий день. Карма, вона така;
  • Шкода язика не відкусила при падінні;
  • Бог все бачить!
  • Це за чорний рот.

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Гордон назвав російських топ-пропагандистів майстрами своєї справи. Він також відзначив їх значну роль у поширенні інформаційної агресії проти України, яка є частиною гібридної війни.

Гордон наголосив, що Україна б виграла, якби "люди такого рівня" були на нашому боці.

Раніше у Путіна відзначилися цинічною заявою про Україну. Дмитро Пєсков назвав Україну "недружньою державою" і "проєктом Заходу". При цьому, він зазначив, що "Росія, безумовно, визнає українську державу".

Пєсков також заявив, що європейські країни і США допомагали "виганяти" з нашої країни екс-президента Віктора Януковича.

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