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У РНБО викрили фейк Росії про застосування зброї масового ураження в Україні

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Київ, Субота 23 квітня 2022 14:21
У РНБО викрили фейк Росії про застосування зброї масового ураження в Україні Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про проведення Росією інформаційно-психологічної операції щодо можливості застосування зброї масового ураження в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал центру.

За даними аналітиків, 23 квітня Міноборони РФ почало просувати тезу про нібито підготовку Сполученими Штатами провокації для звинувачення російських військових у застосуванні хімічної, біологічної чи ядерної зброї в Україні. У російському відомств навіть назвали "найімовірніші варіанти провокацій":

  • хімічні та біологічні об'єкти Харкова та Києва;
  • Запорізька АЕС;
  • сховище радіоактивних відходів у Кам'янському.

"Підтвердженням" своєї версії Міноборони РФ є постачання до України антидотів отруйних речовин. На думку Центру протидії дезінформації при РНБО, це інфовкидання є частиною інформаційно-психологічної операції Росії з нагнітання паніки серед українців і тиску на міжнародну спільноту для зниження рівня підтримки України.

У РНБО викрили фейк Росії про застосування зброї масового ураження в Україні

До слова, в Києві метрополітен матиме обмеження в роботі під час повітряної тривоги.

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