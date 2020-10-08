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Росіяни перетворюють Крим у смітник: нові фото морського "пейзажу"

Четвер 08 жовтня 2020 11:39
Росіяни перетворюють Крим у смітник: нові фото морського "пейзажу"
У Криму росіяни зливають відходи в море (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Криму винний завод зливає відходи прямо в море

Російські окупанти в Криму продовжують недбало ставитися до навколишнього середовища і знищують природу. Так звана місцева влада абсолютно не реагує на кричущі факти, які провокують екологічну катастрофу на півострові. Так, наприклад, в мережі в черговий раз показали, як забруднюється море в Криму.

У населеному пункті Кутове Бахчисарайського району місцевий винний завод зливає відходи виробництва прямо в море. Про це повідомив блогер під ніком RoksolanaToday&КримUA на своїй сторінці в Twitter.

"Кутове. Насправді ще краще-перетворюють воду в вино! Винзавод зливає свої відходи в море", - з сарказмом підписав блогер фото.

Росіяни перетворюють Крим у смітник: нові фото морського &quot;пейзажу&quot;Росіяни перетворюють Крим у смітник: нові фото морського &quot;пейзажу&quot;В Криму винзавод зливає відходи в море (фото: twitter.com/KrimRt)

Також блогер опублікував відео, на якому показано, як море змінило свій колір після потрапляння туди відходів.

Як ми писали раніше, еколог дав сумний прогноз щодо ситуації з водою в окупованому Криму. За словами вченого, на півострові змінюється і скорочується водність, а це своєю чергою може перетворити Крим в пустелю.

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