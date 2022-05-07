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Росіяни одним ракетним ударом знищили музей Сковороди: що від нього залишилося (фото)

Фото: росіяни знищили музей Сковороди (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В результаті ракетних обстрілів знищено Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в селі Сковородинівка Харківської області. Окупанти продовжують обстрілювати пам'ятки культури і знищувати з коренем все українське.

Про обстріл повідомили на сторінці Золочівської громади в Facebook.

Відзначимо, що до війни там тільки закінчилися реставраційні роботи, установу готували до святкування трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям.

У музей Григорія Сковороди росіяни запустили ракету (фото: facebook.com/groups)

Як зараз виглядає музей

Після обстрілу будівля всередині вигоріла повністю, даху немає.

Для довідки

Літературно-меморіальний музей Сковороди в селі Сковородинівка відкрився в 1972 році, а у 2008-му отримав статус національного. Могила філософа з висіченою на камені епітафією" Міръ ловилъ меня, но не поймалъ", яка стала крилатою фразою, знаходиться на території музейного комплексу.

Наразі немає інформації про те, чи евакуювали експонати музею у безпечне місце до обстрілів.

Як ми раніше писали, 91-річна жінка залишилася під обстрілами в Чернігові, щоб врятувати картини чоловіка-художника.

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