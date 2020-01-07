Росіяни масово почали їздити в Крим через Україну (відео)

Росіяни почали масово їздити до окупованого Криму через материкову Україну, а не через "Керченський міст", навіть після відкриття залізничного сполучення наприкінці грудня 2019-го.

В Мелітополі Запорізької області, який здавна називають "воротами" на кримський півострів, останнім часом часто стали помічати авто з російською реєстрацією.

Нагадаємо, що траса Е105 проходить через Мелітополь і веде до КПВВ "Чонгар" в Херсонській області - пункт пропуску до Криму.

Крім того, у Костянтинівці під Мелітополем нещодавно звернули увагу на таксі з московськими номерами, яке курсувало містом, передає РІА "Мелітополь".

Видання зазначає, що в Мелітополі після анексії українського Криму росіяни з'являлися досить рідко, але останнім часом на дорогах міста машини з московськими номерами стали з'являтися частіше.

Так, деякі жителі російської столиці після відкриття руху поїздів на Кримському мосту (сполученням Москва - Сімферополь та Санкт-Петербур - Севастополь) все-таки воліють їхати в Крим через територію материкової України.

В мережі опублікували відео, на якому москвичі в Мелітополі проїжджають головним проспектом в південному напрямку.

Додамо, що запуск поїздів по Кримському мосту загрожує росіянам кримінальною справою. У прокуратурі АРК після незаконного перетину складом кордону та попадання на територію анексованого українського півострова відкривають виробництво.

Відео: Росіяни зачастили в Крим через материкову Україну