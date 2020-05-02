Росія висунула вимоги Італії після гумдопомоги: скандал планетарного масштабу

Росія виставила вимоги Італії (колаж: РБК-Україна)

Росія вимагає у Італії скасувати санкції після допомоги в боротьбі з коронавірусом

Росія виставила вимоги до Італії після передачі гумдопомоги у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Експерти вважають, що Москва вдалася до прямого шантажу. Як повідомив президент Комісії у закордонних справах Сенату Італії Віто Петрочеллі, він отримав офіційного листа з російської Держдуми про те, що Італія повинна натиснути на Брюссель.

Як повідомив Віто Петрочеллі, він отримав листа від Леоніда Слуцького, голови комітету Державної Думи Федерального Зібрання Російської Федерації з міжнародних справ, у якому він закликає зняти антиросійські санкції у зв'язку з поставками так званої гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом Про це пише видання "НВ" з посиланням на італійське видання Linkiesta.

Так, російський політик просить представника партії "Рух п'яти зірок", яка входить в парламентську коаліцію, натиснути на Брюссель з метою зняття санкцій проти РФ.

"Нарешті Москва виставила рахунок", – йдеться в повідомленні.

Сам лист датується ще від 27 квітня. У ньому депутат країни-окупанта просить італійського парламентарія "повідомити про цей документ сенаторам".

"Західні країни, які називають себе демократичними, наклали різні види санкцій на майже третину населення світу і не планують їх послаблювати навіть на час боротьби з коронавірусом... Я звертаюся до всіх політиків із закликом відмовитися від деструктивної політики санкцій", – пише Слуцький.

Росія виставила вимоги Італії після гумдопомоги (фото: Linkiesta)

Нагадаємо, що у прем'єра Росії підтвердили коронавірус.

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