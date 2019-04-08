Росія веде війну: В'ятрович заявив про продовження декомунізації

Декомунізація в Україні тривала чотири роки. Як наслідок, змінилися назви 52 тисяч топонімів у населених пунктах. Також було перейменовано в цілому 987 населених пунктів. Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на прес-конференції про підсумки декомунізації.

Логічним продовженням декомунізації має бути деколонізація – позбавлення слідів Російської імперії, переконаний історик.

"Ми маємо на увазі в першу чергу позбавлення від імперської спадщини, яка може бути використана для відновлення імперії", - пояснив В'ятрович.

За його словами, країна-агресор Росія використовує своє імперське минуле, аби відновити свій вплив на Україну.

"І в цьому контексті важливо, щоб вслід за декомунізацією почалися процеси деколонізації. Власне вони вже почалися. Наприклад, закон про українську мову, і закони, які підтримують українську мову в радіоефірах, врешті відновлення незалежної української церкви – це і є ті самі процеси деколонізації. Це те, що нас врешті-решт потроху віддаляє від Росії і робить незалежними та робить сильнішими", - впевнений історик.

Також він сказав, що варто ухвалити закон або кілька законів, які мали би на меті регулювати процеси позбавлення від російського імперського минулого і його впливу на українське сьогодення.

Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

"Мова буде йти в першу чергу про публічний простір. Про топоніми, про назви вулиць, міст, провулків, площ. Ми часто ставали свідками того, що особливо на півдні України на заміну комуністичним назвам почали з'являтися російсько-імперські назви, а мотивували це тим, що це нібито відновлення історичних назв на цих теренах", - сказав він.

За словами історика, особливо показовою була спроба перейменування Кіровограду у Єлизаветград.

"Аргумент, який використовувався – що "це історична назва". Тут важливо говорити про справжню історію українських населених пунктів, особливо на півдні України. Російська пропаганда намагається утвердити тезу про те, що нібито на півдні не було історії України до моменту, коли там з'явилася Російська імперія. Через це датування древніх українських населених пунктів відносяться тільки до кінця 18 сторіччя, коли вони були приєднані до Російської імперії", - зазначив голова Українського інституту національної пам'яті.

Нагадаємо, раніше голова Українського інституту національної пам'яті похвалив новий закон про УПА.

Тим часом у Росії на Володимира В'ятровича відкрили справу за "реабілітацію нацизму". Там його звинувачують у запереченні приналежності українських націоналістів до військ СС.