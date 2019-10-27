Росія "визнала" ДНР своєю: в мережі надали докази (фото)

Росія приєднала території невизнаної ДНР. Такий висновок зробили покупці одного з магазинів в окупованому Росією Криму, які знайшли на полицях солодощі, виготовлені на території, контрольованій бойовиками території. При цьому продукція має російське маркування, передають "Факти".

Як повідомляється, у Феодосії в одному з магазинів джерело зробило фотографії етикетки шоколаду DONKO. На зображенні видно, що вказаний штрих-код країни виробника — 465 (відомо, що для Російської Федерації встановлені штрих-коди на товари в межах 460-469).

Шоколад DONKO має російський код країни-виробника (фото: fakty.ua)

При цьому дрібним шрифтом зазначено фабрику-виробник, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова. Крім того, на етикетці є номер телефону, який починається на +380 — код України. Товар виготовлено в Україні, але, по маркуванню товару можна припустити, що компанія платить податки Росії, кажуть у виданні.

Варто відзначити, що продукцію, вироблену в невизнаних ДНР і ЛНР, можна придбати навіть в деяких столичних магазинах.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила схему постачання продуктів харчування в ОРДЛО.