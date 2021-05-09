У Росії на параді 9 травня спалахнуло військове авто: гасити довелося ганчіркою
У Росії під час параду до Дня перемоги 9 травня спалахнув військовий автомобіль. Водій намагався ліквідувати загоряння вогнегасником, але безуспішно. Довелося вдатися до старого доброго способу - ганчірки.
Відео з'явилося на ресурсі "Тайга-Інфо".
Інцидент стався у святкову неділю в обласному центрі - місті Кемерово.
На кадрах видно, що з-під капота КрАЗу виривається вогонь. Водій і військовий, що прибіг на допомогу, намагалися загасити його за допомогою вогнегасника. Але останній виявився неробочим.
Після хвилинної метушні і біганини навколо автомобіля водій згадав про вірний засіб - дістав з салону ганчірку і "забив" нею вогонь.
Все це дійство відбувалося під смішки глядачів параду за кадром.
Відео: у Росії загорівся військовий автомобіль на параді до Дня перемоги (tayga.info)
Інцидент із загорянням військової техніки в Російській Федерації не перший. Так, в Уфі під час репетиції параду 7 травня сталася НП - загорівся один з танків.
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