У Росії "впали" сайти Кремля: "чебурнетом нехай користуються"
В Росії не працюють сайти низки державних органів. Збій стався 10 березня після того, як Роскомнадзора вирішив сповільнити роботу Twitter.
Зокрема, припинили роботу сайти Кремля, уряду, МВС, Держдуми і самого Роскомнадзора.
Що сталося з російським інтернетом і як реагують юзери на фейли Роскомнадзора - читайте нижче.
Що сталося?
Російські чиновники припускають, що їх державу атакують хакери з США.
"Масове падіння сайтів російських органів влади сьогодні вранці може бути пов'язано з кібератаками з боку США, які днями анонсували джерела The New York Times", - заявив сенатор Андрій Климов в коментарі "Відкритим медіа".
За його словами, "прямі погрози у відношенні російських сайтів держструктур з Вашингтона звучали не раз, в тому числі зовсім недавно".
Риторику про "кібератаку з боку США" повторив і директор Московського Центру Карнегі Дмитро Тренін.
Інші чиновники також запевняють, що "падіння сайтів не пов'язано з діями Роскомнадзора по Twitter".
Як би там не було, на території РФ, за даними Downdetector, фіксуються збої в роботі YouTube, Google, Яндекса і МТС. Одним словом, постраждав весь російський інтернет.
Банки в РФ перестануть працювати?
У той же час користувачі мережі впевнені: далі буде гірше. Один з держслужбовців в мережі вже написав, що "накрилася вся мережа Управління Федерального Казначейства по всій країні".
"Людей навіть додому відпустили з роботи. Скоро крякне банківська система. Чекайте", - повідомив Антон Макаренко.
До слова, у користувачів в Москві і Петербурзі вже почалися масові проблеми з доступом до Qiwi. Перші помилки почали фіксувати у 11:47, пік збоїв припав на 12:02.
Скріншот з Downdetector
Скриншот с Qiwi
Що говорять в соціальних мережах?
Велика частина юзерів масово тролить Роскомнадзор і російський уряд.
"Сповільнили Росію, сповільнимо і Твіттер!" Ваш Кремль", - написав Михайло Ходорковський.
Пропонуємо вам ще кілька коментарів на тему "падіння" сайтів у Росії.
- Роскомнадзор, а можеш уповільнити інфляцію рубля?
- По РФ нанесли потужний кіберудар. Лежить "Ростелеком" і державні сайти. Пора відрізати московитів від цивілізації. Чебурнетом нехай користуються.
- Роскомнадзор пригрозив уповільнити обертання земної кулі через те, що не всі країни вважають Росію великою державою
- Роскомнадзор вирішив боротися з сайтами, де є пропаганда суїциду. Перестали працювати сайти Держдуми і уряду РФ. Спасибі, все ясно.
- Коли Роскомнадзор розженуть за непотрібністю, співробітники ніколи в житті собі не знайдуть роботу. Бо якщо візьмеш такого двірником - він весь двір засере, а мітлу зламає
- Звісно, це смішно, як Роскомнадзор завалив зв'язок і інтернет у Анчурії. Але зважайте, що у цих мавп є ядерна зброя
- Я не тупий, просто Роскомнадзор сповільнив мої розумові здібності.
Карикатура Йолкіна (twitter.com/sergey_elkin)
Раніше ми писали, що гімн Росії заблокували на YouTube через "піратство".