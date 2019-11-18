У Росії помер знаменитий письменник: названа моторошна причина смерті

Ігор Сахновський помер (фото: torange.biz)

Письменник Ігор Сахновський помер у віці 61 рік

Помер Ігор Сахновський - знаменитий письменник і поет. Серце автора багатьох романів зупинилося 18 листопада в Єкатеринбурзі.

Колеги і друзі Сахновського повідомили, що у Ігоря Фэдовича були проблеми з серцем. Офіційною причиною смерті 61-річного письменника називають розрив аорти.

Ігор Сахновський (фото: facebook.com/igor.sakhnovsky)

"У нього завжди фінал відкритий. У нього завжди установка на те, що життя продовжується, на те, що людина ніколи не закінчується. І поєднати це з тим фактом, що його більше немає, мені поки що дуже важко. Бувають письменники, за якими стоять жанри. І ми знаємо, що цей письменник - детектив, цей - роман, цей - колонка. А бувають письменники, які належать тільки собі і своїй творчості. І це не жанр, це не метафора, це не прийом, це доля, переплавлена в книгу", - прокоментував смерть колеги публіцист Олександр Архангельський.

Ігор Сахновський (фото: facebook.com/igor.sakhnovsky)

Ігор Сахновський народився в 1958 році в місті Орськ. Його роман "Насущні потреби померлих", вийшов у 1999 році, був переведений на англійську мову та отримав літературну премію Fellowship Hawthornden International Writers Retreat. Роман "Людина, яка знала все" увійшов до шорт-лист престижних літературних премій "Велика книга" та "Російський Букер", а пізніше цей твір Сахновського було екранізовано режисером Володимиром Мірзоєвим.

Сахновський є автором десятків романів, повістей та оповідань, збірок віршів. Багато з них перекладено на різні мови світу.