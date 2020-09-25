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У Росії на навчаннях впала ракета: військові з матом тікали навсібіч (відео)

Автор: Володимир Костирін

На російських військових навчаннях сталася нова НП

У Росії військові на навчаннях ледь не підбили самі себе зенітною ракетою комплексу С-400 "Тріумф". Демонстрація навичок стрільби мало не закінчилася трагедією - смертоносний снаряд впав з неба поруч із солдатами.

Інцидент стався в Астраханській області незабаром після НП зі стріляниною з танка по своїм. Про це 25 вересня передає "Baza" на Telegram-каналі.

Також в мережі опублікували відео події з ракетою на навчаннях.

"Кавказ-2020"- мабуть, найвеселіші військові навчання останнього часу", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що перед цим близько 2 тижнів тому "дружнім вогнем" було підбито танк T-90, а також один з військовослужбовців випадково вистрілив у себе з гранатомета і втратив руки.

Нинішній конфуз стався зі стріляниною з ЗРК С-400.

"Сьогодні на вчення приїхав Володимир Путін. Сподіваємося, що тепер все полетить як треба", - зазначено в публікації.

На кадрах, які розійшлися в інтернеті, видно, як російські солдати з матом розбігаються і ховаються за технікою від падаючої з неба ракети.

Снаряд незабаром після запуску на мить "застиг" у повітрі та почав падати вниз. Вибуху після падіння не відбулося.

Те, що відбувається, знімали на відео самі військові. Попереджаємо - в ролику присутня нецензурна лайка!

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Відео: В Росії на навчаннях на військових впала ракета

Як повідомлялося, раніше у Росії військові спалили власну техніку на навчаннях, і в мережі з'явилося відео інциденту.

Крім того, у Росії на навчаннях розбився винищувач "Су-30" при здійсненні навчально-тренувального польоту.

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