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В Росії на навчаннях розбився винищувач

Тверська область, Вівторок 22 вересня 2020 16:07
В Росії на навчаннях розбився винищувач
Фото: російський винищувач "Су-30" (commons wikimedia org фото User Rulexip)
Автор: Андрій Козловський

В Росії у Тверській області розбився винищувач "Су-30". Інцидент стався при здійсненні навчально-тренувального польоту.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Як повідомляється, екіпаж катапультувався і був евакуйований на аеродром базування. Літак впав в лісистій місцевості, на землі руйнувань немає. Причини падіння наразі невідомі.

Зазначимо, "Су-30" це радянський багатоцільовий винищувач з екіпажем 2 людини. Він призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження.

Нагадаємо, в штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США, однак членам екіпажу вдалося врятуватися.

Раніше у Німеччині літак Pilatus PC 2 впав на території аеропорту Герінгсдорф; в результаті аварії серйозні травми отримав чоловік, який перебував в літаку.

Крім того, на півдні Філіппін сталася аварія вертольота Повітряних сил, у резултаті чого загинули чотири військових.

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