RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Росії на репетиції параду до 9 травня спалахнув танк: відео НП

Автор: Володимир Костирін

У російській Уфі під час репетиції параду військової техніки з нагоди 9 травня сталася НП - загорівся один з танків. Техніка радянських часів спалахнула незабаром після проїзду повз трибун перед будівлею міськради столиці Башкирії.

Про це передає ІА "Башинформ".

Інцидент потрапив на відео, і кадри виклали в мережу.

Танк їхав по проспекту Жовтня, розвернувся на Північний проїзд і загорівся.

За тим, що відбувається, спостерігали люди на вулиці, знімаючи на телефони.

Як пояснили в прес-службі регіонального МНС, танк Т-26 загорівся через займання палива, яке пролилося на його корпус.

Повідомляється, що водій загасив вогонь самостійно до прибуття пожежників і рятувальників.

При цьому на ролику видно, як до танка з'їхалися кілька пожежних авто. Також показано, як пожежники починають гасити вогонь, що виходить з-під його вежі. Техніку рясно заливали піною і водою.

Також на місце події прибула карета швидкої допомоги.

Відео: в російській Уфі спалахнув танк на репетиції параду до 9 травня

Раніше повідомлялося, що у Росії військові спалили власну техніку на навчаннях, і в мережі з'явилося відео інциденту.

Також ми писали про те, що перед цим у Росії на параді перекинувся танк Т-34.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська Федераціяпожежатанкипарад победы9 МаяУфа