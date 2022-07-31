У Росії провели "скрєпний" заплив на гумових жінках: відео і фото традиційних забав

Учасники запливу, що був проведений 30 липня в Лосєво, могли використовувати плавальний інвентар зі спеціально відведеного "бабо-складу", а також привозили з собою власний.

У фестивалі брали участь чоловіки і жінки різного віку. Всього заплив зібрав кілька сотень росіян.

У РФ провели Bubble Baba Challenge 2022 (фото: instagram.com / vk.com/nataga)

З плавальними жилетами і в шоломах, з гумовими ляльками, а часом і з надувними членами напереваги спортсмени йшли до річки під барабанний бій і підбадьорюючі вигуки глядачів і гостей фесту, і кидалися в бурхливі води Вуоксе.

Такий фестиваль стали проводити в Лосєво під Санкт-Петербургом з 2003 року і триває він понині, тільки з 2012 по 2021 - й забави росіян опинилися під забороною, але з минулого року - поновилися.

Організатори Bubble Baba Challenge стверджують, що метою заходів є пропаганда здорового способу життя та популяризація тези, що "гумова жінка - це не більше ніж засіб пересування".

Росіяни провели традиційний заплив на надувних жінках по Лосєвському порогу (фото: kp.ru / dpru.obs.ru)

Озерно-річкова система Вуокса відома в РФ не тільки такими традиційними запливами - на ній на острівці з церквами височіє унікальний храм Андрія Первозванного (зведений в 2000 році), до якого стікаються паломники з усієї країни. Храм був внесений до Книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі, що стоїть на монолітній скелі посеред води.

Храм Андрія Первозванного на річці Вуокса (фото: anashina.com)