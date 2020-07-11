У Росії десятки тисяч протестувальників повстали проти Путіна: скандують "Свободу!" (відео)

У Росії проводять багатотисячні мітинги з критикою діючої влади і вимогою відставки президента Володимира Путіна. Заходи в Хабаровську стали найбільш масовими акціями протесту на Далекому Сході за кілька років - сьогодні у них взяли участь до 35 000 людей.

Протестувальники вийшли на вулиці та площі після арешту місцевого губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують у замахах на вбивство і вбивствах на Далекому Сході в 2004 - 2005 роках.

Сам чиновник не визнає провину. Адвокати губернатора вже заявили, що оскаржать рішення суду. Про це 11 липня передає Mash у своєму Telegram-каналі.

Місцеві жителі величезними натовпами вийшли на підтримку керівника регіону.

Відео:: Мітинги в Хабаровську стали наймасовішими на російському Далекому Сході за останні роки

Протестувальники вважають, що звинувачення проти Фургала підлаштовані. Також мітингувальники кажуть, що губернатор заважає правлячій партії на Сході РФ, оскільки не входить в "Єдиної Росії" - що вкрай рідко для топ-чиновників в цій країні.

Сергій Фургал обіймає посаду губернатора Хабаровського краю з вересня 2018 року. На виборах він балотувався від партії ЛДПР і отримав 70% голосів виборців. Його опонента, і на той момент виконувача обов'язки губернатора В'ячеслава Шпорта ("Єдина Росія"), підтримали тоді 28% виборців.

Як повідомляють росЗМІ, поліція не розганяє протестуючих і не застосовує насильство, а люди дякують вигуками "Спасибі" і оплесками.

Мітингувальники висловили недовіру російському президенту і скандують "Путіна - у відставку!", "Путін - злодій".

Відео: В Хабаровську протестувальники критикують Путіна і закликають піти у відставку

Також протестувальники кричать: "Свободу!" і "Ганьба Москві".

Варто зауважити, що точні дані про кількість учасників мітингів не відомі, і, за різними оцінками становлять від 10 до 35 тисяч осіб. Для порівняння - в самому Хабаровську живуть близько 600 тисяч (за даними 2012-го).

Відео: Мітинги в Хабаровську почалися після арешту губернатора

Водночас згідно з офіційними даними МВС РФ, в Хабаровському краї "в несанкціонованих масових заходах, організованих командою С. В. Фургала", взяли участь від 10 до 12 тисяч людей.

Протести та мітинги в Хабаровську (Фото: twitter.com/zimbru_khv)

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Крім цього повідомлялося, що в окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати російські чиновники.