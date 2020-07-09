У РФ затримали губернатора, який виграв вибори у кандидата Кремля

Фото: Сергій Фургал (dvnovosti.ru)

Його звинувачують у масових вбивствах

У Росії затримали губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала за підозрою у замовних вбивствах. У 2018 році він виграв вибори на посаду губернатора у кандидата від "Єдиної Росії".

Про це повідомляє "Радіо. Свобода".

Фургал був затриманий представниками слідчого комітету Росії спільно з співробітниками ФСБ вранці 9 липня. Російські правоохоронці найближчим часом пред'являть йому звинувачення в організації низки замовних вбивств підприємців в Хабаровському краї та Амурській області в 2004-2005 роках.

Зазначається, що справу відкрито стосовно організованої злочинної групи. Крім Фургала по даній справі затримано ще чотири людини, які дали свідчення проти губернатора. Зокрема, показання проти нього дав колишній діловий партнер Микола Мистрюков, який був затриманий в 2019 році за підозрою у вбивстві підприємців Євгена Зорі і Олега Булатова і в замаху на Олександра Смольського.

Сергій Фургал займає посаду губернатора Хабаровського краю з вересня 2018 року. На виборах він балотувався від партії ЛДПР і отримав 70% голосів виборців. Його опонента, і на той момент виконував обов'язки губернатора В'ячеслава Шпорта ("Єдина Росія"), підтримали 28% виборців.

Раніше РБК-Україна писало, що в Австрії затримали двох чеченців за підозрою у вбивстві політичного емігранта Мамихана Умарова, який проходив свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої.

Крім цього повідомлялося, що в окупованому Криму за дивних обставин продовжують гинути і зникати російські чиновники.