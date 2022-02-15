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У Росії роблять надгробки із зображенням Меркель, Трампа і Обами (фото)

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Росія, Вівторок 15 лютого 2022 19:11
У Росії роблять надгробки із зображенням Меркель, Трампа і Обами (фото) Колаж РБК-Україна: у Росії "поховали" екс-лідерів США і Німеччини
Автор: Володимир Костирін

У Росії працівники ритуального агентства в одній з глибинок змайстрували надгробки із зображенням колишніх президентів США Дональда Трампа і Барака Обами, а також екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це пишуть росЗМІ, публікуючи відповідні фото могильних плит.

Зазначається, що відзначилися дивним "креативом" в ритуальному агентстві в Іванівській області, які таким чином вирішили рекламувати свою продукцію.

На знімках показано, що на виготовлених чорних гранітних надгробках "красуються" зображення колишніх лідерів Штатів і ФРН, але зазначені імена - інші, й дати обрані випадкові.

Так, одна з плит підписана "Меркулова Ангеліна Вольфівна", друга "Шамрін Анатолій Валентинович", а на надгробку із зображенням 44-го американського президента взагалі ім'я не вказується.

Ці "рекламні" надгробки були використані російським ритуальним агентством для демонстрації в залі.

У Росії роблять надгробки із зображенням Меркель, Трампа і Обами (фото)У Росії роблять надгробки із зображенням Меркель, Трампа і Обами (фото)У Росії роблять надгробки із зображенням Меркель, Трампа і Обами (фото)

Російське ритуальне агентство зробило надгробки із зображенням Трампа, Обами та Меркель (фото: t.me/kostroma1)

Користувачі рунету і коментатори в мережі неоднозначно висловлюються про такий "маркетинговий" хід похоронників - одних надгробки із зображенням живих іноземних політиків і державних діячів розсмішили, а в інших викликали обурення і негативні емоції, зі звинуваченнями в неетичності, аморальності та "переборі".

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті власник ритуального агентства вирішив оригінальним способом привітати місцевих жителів з Днем святого Валентина, встановивши фотозону, в якій люди можуть сфотографуватися в труні.

Також ми писали про те, що українці продають у РФ елітні труни "Патріот" за величезними цінами.

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Барак Обама Російська Федерація Дональд Трамп Ангела Меркель
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