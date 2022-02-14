Любов до гробу: привітання ритуального агентства з 14 лютого "підірвало" мережу (фото)
У Калуші Івано-Франківської області власник ритуального агентства вирішив оригінальним способом привітати місцевих жителів з Днем святого Валентина. Він зробив фотозону, в якій люди можуть сфотографуватися в труні.
Фото креативної реклами ритуального агентства опублікував Володимир Нікітін на своїй сторінці в Facebook.
Ритуальне агентство привітало українців з Днем святого Валентина (фото: facebook.com/Владимир Нікітін)
"Тепер кожен бажаючий може сфотографуватися в труні і нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем ссіх закоханих!" - написав він.
Користувачі мережі прокоментували креатив. При цьому їх думки розділилися. Якщо одним це здалося смішним, то іншим зовсім навпаки.
- Довго там стояти буде? Треба свою половинку туди тягнути;
- Якийсь чорний гумор. І зовсім не по приколу;
- Треба було труну парну зробити, щоб могли там пари поміщатися;
- Візуалізації мети, або що?
- Абсолютно не смішно! Це просто нереальний ідіотизм!
Нагадаємо, ми писали про те, що подарувати дівчині на День святого Валентина замість букета квітів. Квіти - це завжди приємний подарунок, але він не оригінальний.
Раніше ми також писали про те, що не так з Днем святого Валентина і чому Galentine's Day почав набирати популярність у Британії та в багатьох інших країнах Європи.