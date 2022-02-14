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Любов до гробу: привітання ритуального агентства з 14 лютого "підірвало" мережу (фото)

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Калуш, Понеділок 14 лютого 2022 18:42
Любов до гробу: привітання ритуального агентства з 14 лютого "підірвало" мережу (фото) Колаж РБК-Україна: власник ритуального агентства привітав жителів Калуша з Днем святого Валентина
Автор: Роман Мирончук

У Калуші Івано-Франківської області власник ритуального агентства вирішив оригінальним способом привітати місцевих жителів з Днем святого Валентина. Він зробив фотозону, в якій люди можуть сфотографуватися в труні.

Фото креативної реклами ритуального агентства опублікував Володимир Нікітін на своїй сторінці в Facebook.

Любов до гробу: привітання ритуального агентства з 14 лютого &quot;підірвало&quot; мережу (фото)

Ритуальне агентство привітало українців з Днем святого Валентина (фото: facebook.com/Владимир Нікітін)

"Тепер кожен бажаючий може сфотографуватися в труні і нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем ссіх закоханих!" - написав він.

Користувачі мережі прокоментували креатив. При цьому їх думки розділилися. Якщо одним це здалося смішним, то іншим зовсім навпаки.

  • Довго там стояти буде? Треба свою половинку туди тягнути;
  • Якийсь чорний гумор. І зовсім не по приколу;
  • Треба було труну парну зробити, щоб могли там пари поміщатися;
  • Візуалізації мети, або що?
  • Абсолютно не смішно! Це просто нереальний ідіотизм!

Нагадаємо, ми писали про те, що подарувати дівчині на День святого Валентина замість букета квітів. Квіти - це завжди приємний подарунок, але він не оригінальний.

Раніше ми також писали про те, що не так з Днем святого Валентина і чому Galentine's Day почав набирати популярність у Британії та в багатьох інших країнах Європи.

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Івано-Франківська область День Святого Валентина
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