Любов до гробу: привітання ритуального агентства з 14 лютого "підірвало" мережу (фото)

У Калуші Івано-Франківської області власник ритуального агентства вирішив оригінальним способом привітати місцевих жителів з Днем святого Валентина. Він зробив фотозону, в якій люди можуть сфотографуватися в труні.

Ритуальне агентство привітало українців з Днем святого Валентина (фото: facebook.com/Владимир Нікітін)

"Тепер кожен бажаючий може сфотографуватися в труні і нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем ссіх закоханих!" - написав він.

Користувачі мережі прокоментували креатив. При цьому їх думки розділилися. Якщо одним це здалося смішним, то іншим зовсім навпаки.