Растения тоже мерзнут: как утеплить балконные цветы

Какие цветы могут зимовать на балконе

На балконах можно встретить разные растения: однолетние, двухлетние и многолетние (многолетники, кустарники, деревья).

К однолетним растениям относятся:

бархатцы;

некоторые виды цинии;

душистый горошек;

некоторые виды красоты;

портулак;

шалфей.

Однолетние растения выращиваются из семян. Они быстро растут и цветут, засыхая через один сезон - это естественный и неизбежный процесс. Потому не стоит даже стараться хранить их на зиму. Также на балконах часто выращивают однолетние овощи, такие как фасоль, огурцы, перец и помидоры, и зелень, тоже погибающие до зимы.

Двухлетние растения (братки, бородатая гвоздика и ромашка), как и однолетние, нельзя хранить зимой, поскольку они теряют свою декоративность.

Но большую группу балконных растений составляют многолетники, полукустарники, кустарники и даже деревья. Многие из них либо не морозостойки, либо выдерживают лишь небольшие морозы.

К многолетникам, которые могут зимовать на балконах, относятся:

барвинок;

бадан;

хоста;

лилейник;

лилия;

седумы,

декоративные травы.

У некоторых из них листья отмирают до зимы, например у хост, лилейников и большинства декоративных трав.

Какие растения могут зимовать на балконе (иллюстративное фото: GettyImages)

Вечнозеленые кусты и деревья не сбрасывают листву на зиму. Хвойные растения готовятся к зиме, чтобы потерять как можно меньше воды, например хвоя часто краснеет, а листья рододендрона сворачиваются.

Как защитить цветы на зиму

Растения имеют разную морозостойкость, определяемую генетически. Например, можжевельник обыкновенный, можжевельник прибрежный или карликовая сосна устойчивы к наибольшим морозам.

Морозостойкость не всегда одинакова, например у азалий, гортензий, магнолий и рододендронов. Впрочем, не мороз чаще всего является непосредственной причиной гибели зимующих растений на балконах. Большую угрозу иногда представляет так называемая зимняя засуха.

Зимняя засуха возникает, когда субстрат в горшках промерзает, а значит, корни растений не могут поглощать воду.

Наиболее восприимчивы к нему вечнозеленые растения, поскольку им нужно больше воды, чем растениям, которые сбрасывают листья и зимуют в виде луковиц, клубней или корневищ.

Зимний ветер также способствует высыханию балконных растений. Он часто сухой, морозный и длится многие дни.

В зависимости от того, какой тип растения растет в балконных горшках, чтобы защитить его от холода, нужно:

поливать балконные растения во время оттепели;

замульчировать - хорошей защитой является мульча из натуральных материалов, например, кора;

накрыть - эффективной защитой от холодного ветра является агроткань.

Кроме этого, съемные горшки с растениями следует поставить на балконе в более теплом месте.

Когда и чем накрывать балконные растения на зиму

Начиная с ноября балконные растения укрывают на зиму. Если есть возможность, лучше перенести растения в неотапливаемое помещение, поближе к стенам квартиры (через них проникает тепло из комнат) и поставить на теплоизоляционные основания, например, дерево, пенопласт.

Далее горшки, оставленные на балконе, заворачивают в изоляционные материалы, а на поверхности земли делают мульчу, например из коры, или накрывают биотекстилем.

Меньшие горшки можно поместить (один или несколько) в больший контейнер, например деревянный ящик или плетеную корзину. Пустое пространство между их стенками заполняют, например, пузырьковой пленкой.

Балконные растения следует укрывать на зиму (иллюстративное фото: GettyImages)

Для зимних укрытий балконных растений можно использовать разные материалы, в том числе переработанные. К примеру, картон, коробки, старые одеяла, пенопласт, мебельные плиты и доски, оставшиеся после ремонта, пузырчатая пленка и деревянные ящики - все это подойдет.

Важно помнить, что непроницаемые материалы, такие как пузырьковая пленка и полистирол, следует использовать только для защиты горшка. Их нельзя использовать для покрытия почвы или стеблей растений.

Лишь когда погода становится холоднее - обычно в конце декабря или начале января - надземные части растений накрывают колпаками, экранами или листами нетканого материала.

Зимнюю защиту снимают постепенно, начиная с конца февраля или начала марта. Мульчу следует оставить, поскольку она защищает балконные растения круглый год.

Как защитить на зиму луковичные цветы

На балконе могут зимовать такие весенние луковичные цветы как гиацинт, крокус, нарцисс, виноградный гиацинт и тюльпан.

Однако следует помнить, что высаженные в контейнеры луковицы обычно цветут один раз. Высаженные в тесные контейнеры луковицы редко успевают накопить достаточно питательных веществ, чтобы зацвести в следующем году.

Поэтому после цветения, когда их надземная часть подсохнет, луковицы лучше выкопать, сохранить и высадить в саду.