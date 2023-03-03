Не российский художник: музей в Амстердаме уточнил национальность Казимира Малевича

Уточненная информация о художнике уже изменена в текстах на стенах и на страницах сайта, рассказал представитель музея.

Так, теперь в Stedelijk Museum идентифицируют Малевича как "украинского художника польского происхождения".

В публикации также говорится, что недавно историк искусства из Украины Оксана Семеник запустила кампанию в социальных сетях, чтобы заставить музеи по всему миру переквалифицировать украинских художников, которых некорректно представляют как российские.

Она рассказывает журналистам об успехе такой кампании и отмечает, что помогло внимание общественности. Так, к примеру, кураторы Метрополитен-музея в Нью-Йорке признали Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи и Илью Репина украинскими художниками.

Что касается музея в столице Нидерландов, то в коллекции Stedelijk Museum хранится около 200 работ Малевича. Они попали в страну, когда в Украине начались репрессии против представителей интеллигенции. Казимир Севериновичч оставил все работы на хранение архитектору Хуго Херингу, а в 1958 году музей приобрел у него холсты.

Казимир Малевич и самоидентификация украинского художника

Малевич родился в Киеве в 1879 году в украинско-польской шляхетской католической семье. До 17 лет жил в Винничине, Харьковщине и Черниговщине. Считается, что рисованием начал заниматься в Конотопе, где его семья жила в 1894-1895 годах.

Родовой герб Малевичей (фото: Мистецький Арсенал / uk.wikipedia.org)

Учился в Киевской художественной школе в 1895-1897 годах. Кстати, в автобиографии Малевич неоднократно упоминал о том, что детские воспоминания об украинских селах и нашей культуре оказали значительное влияние на его мировоззрение.

Переезжал в Курск, Москву и Санкт-Петербург, где проживал и работал, а в 1927 году Малевич вернулся в Киев и около 2 лет преподавал в Киевском художественном институте.

Фото: Казимир Малевич, примерно 1900 год

Художник писал статьи и письма на украинском языке, увлекался нашей национальной вышивкой и рисовал эскизы для нее. По воспоминаниям его друзей, Малевич также очень хорошо пел украинские народные песни, особенно, когда ему аккомпанировал художник Владимир Татлин.

"Меня все крепче тянуло в Киев. Неповторим оставался в моей памяти Киев. Дома, выстроенные из цветного кирпича, гористая местность, Днепр, дальние горизонты, пароходы. Вся его жизнь влияла на меня все больше", - так писал Малевич.

А вот еще из написанных воспоминаний художника: "Это был Лев Квачевский. Он был студентом пейзажного класса Академии художеств в Петербурге. Изо дня в день ходили мы с ним на этюды летом, весной и зимой, верст по тридцать в день. Целую дорогу спорили. Прекращали спор только тогда, когда садились пополудни. Упоминали Украину. Он и я были украинцы".

Картина Малевича "Купальницы", 1928-29 г. (фото: uk.wikipedia.org)

Принято считать, что Малевич - чуть ли не единственный в истории искусства того времени, кто в творчестве отразил ужасные события 1932-33 годов и трагедию Голодомора в Украине.

Существует проблема датировки соответствующих работ, однако исследователи говорят о том, что причиной смены датировки на более ранние годы стало преследование художника советским репрессивным аппаратом. Так, в связи с Голодомором вспоминают рисунок Казимира Малевича "Где серп и молот, там смерть и голод" - название является цитатой из популярной в те годы народной песни, пишет "Пломинь".

Фото: картина Малевича "Где серп и молот, там смерть и голод"

Исследователи биографии Малевича указывают на то, что он собирался окончательно переехать в Киев в 1930-м, но остался в Петербурге из-за давления на киевских художников, которых окрестили "буржуазными интеллигентами".

При этом отказ от переезда ничего не изменил - Малевич был подвергнут пыткам в Ленинградском ОГПУ, художника обвиняя в сотрудничестве с Германией и шпионаже. Казимир Северинович выдержал пытки, но вскоре заболел и умер от онкологического заболевания в 1935 году.

За право считать Малевича своим спорят также поляки и россияне, и у каждой стороны есть свои аргументы. Известно, что Малевич действительно разговаривал с членами своей семьи на польском языке, но по свидетельству очевидцев, в городе он говорил на украинском, а русский язык выучил гораздо позже, причем до самой смерти в разговорах художника можно было услышать украинские слова и выражения.

Картина кисти Малевича "Точильник или Принцип мигания", 1913 год (фото: Yale University Art Gallery)