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Российский артист, который ранее осудил войну, теперь приехал петь в "ДНР"

Донецк, Вторник 22 августа 2023 12:04
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Российский артист, который ранее осудил войну, теперь приехал петь в "ДНР" Российская группа "Звери" приехала в "ДНР" (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Российский певец и солит группы "Звери", который ранее осудил войну в Украине, теперь "переобулся" и приехал на Донбасс развлекать оккупантов.

Об этом можно узнать из многочисленных видео в сети.

Что делает российский артист на Донбассе

Лидер группы Роман Билык теперь восторгается российской армией на Донбассе. Он даже надел бронежилет и каску и с восторгом наблюдал, как оккупанты запускали вражеские снаряды по Украине.

После этого Билык и гитарист коллектива Осипов принялись развлекать российских захватчиков. Они под гитару спели для них песни группы "Звери".

Российский артист, который ранее осудил войну, теперь приехал петь в &quot;ДНР&quot;Роман Билык на Донбассе (Скриншот из видео)

Что раньше говорил Роман Билык

Роман Билык, который с 1989 по 1993 год проживал в Мариуполе, а также некоторое время жил в Киеве, с начала войны выступил против военных действий. Группа даже опубликовала в сети заявление.

Сам солист группы неоднократно бывал в Украине с концертами и признавался в любви. Видимо, сейчас его мнение кардинально изменилось.

Российский артист, который ранее осудил войну, теперь приехал петь в &quot;ДНР&quot;

Судя по всему Роман Билык пошел по стопам российской певицы Юли Чичериной, которая уже много раз оскандалилась, поддерживая на Донбассе оккупантов.

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