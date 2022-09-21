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Российские силовики на митинге задержали агитаторов за мобилизацию: курьезное видео

Фото: в Екатеринбурге полицейские скрутили Z-патриотов на акции протеста против мобилизации (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

В России после объявления диктатора Владимира Путина о начале частичной мобилизации 21 сентября в разных городах начались протесты, которые сопровождались задержаниями участников митингов.

Российские силовики при этом отправляли в автозаки не только противников мобилизации, но и сторонников - такой курьезный случай произошел в Екатеринбурге, и видео было обнародовано в сети.

Как видно на ролике, на площади Екатеринбурга несколько мужчин явились на акцию протеста и вступили с небольшой группой митингующих в спор, рассказывая тем о необходимости ехать воевать против Украины.

"Мы не лохи и не черти. Мы поедим все, и будем защищать Россию, нам по**й", - заявил один из сторонников мобилизации.

Также Z-патриот добавил, что решил уже завтра ехать в Украину... но, как показали дальнейшие события, реализация таких планов для россиянина очутилась под угрозой срыва из-за вмешательства полицейских.

Так, силовики почему-то схватили этого агитатора за мобилизацию в кофте с надписью "армия россии" и оттянули к своим автобусам. Затем вслед отправили еще одного фаната "русского мира", а третий их товарищ наблюдал за происходящим, заметно приуныв.

Что побудило полицейских задержать сторонников мобилизации на акции протеста против мобилизации, разгонять которую направили силовиков - остается "за кадром". В сети такую ситуацию с иронией называют friendly fire.

Предупреждаем, на видео звучит нецензурная брань!

Видео: в Екатеринбурге силовики скрутили Z-патриотов на митинге против мобилизации 21 сентября

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Протесты в России против мобилизации

Отметим, что сегодня после объявления о мобилизации россияне устроили панику в сетях, были раскуплены билеты в другие страны, на границе с Финляндией образовалась многокилометровая пробка из авто желающих уехать из РФ, в разных городах начались малочисленные протесты, с последующим задержанием их участников, порой с последующим избиением.

Вот несколько видео, как это происходило:

  • в Москве

  • в Санкт-Петербурге

  • в Иркутске

  • в Краснодаре

  • в Томске

  • в Екатеринбурге

...а также в других городах РФ.

Напомним также, что с 19 сентября жителям России почти закрыли сухопутный путь в Европу.

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Российская ФедерацияЕкатеринбургМобилизация в России