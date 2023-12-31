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Российская певица приехала из Москвы на отдых в Карпаты: украинцы отреагировали

Алина Маслова (фото: instagram.com/maslova.alisha)
Автор: Иванна Пашкевич

В то время как армия РФ ежедневно обстреливает ракетами и бомбит наши территории, на отдых в Буковель приезжают артисты из Москвы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт блогерши и певицы Алины Масловой.

Что известно

Так, российская исполнительница сообщила в своих соцсетях, что приехала в украинские Карпаты на отдых с семьей.

"Ну, привет Украина, много лет не виделись! Мы с нашей семьей в Карпатах. Приехали отмечать Новый год в горах", - написала блогерша.

Алина Маслова (фото: instagram.com/maslova.alisha)

Артистка говорит, что на 30% имеет украинские корни, 30% российские и еще 30% молдавские.

К тому же она назвала себя "человеком мира", заявив, что любит Украину и Россию одинаково, и "из-за политических действий не хочет разделять эту любовь".

Блоггерша из России приехала на отдых в Буковель (фото: instagram.com/maslova.alisha)

"Я люблю и Украину и Россию. У меня много друзей в обеих странах. И из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь. Мне искренне жаль пострадавших, я помогала беженцам в начале всей этой истории, но никогда не принимала никакую сторону. Я человек мира", - написала блогерша.

Украинцы разделились на два лагеря

В комментариях под видео Масловой можно увидеть, что далеко не все украинцы возмутились появлением россиянки в Украине.

Некоторые даже беспокоятся, не страшно ли ей из-за постоянных обстрелов.

  • Свята українська земля радо прийме твоє вбоге тіло
  • Не страшно? Сподіваюся буде тихо і спокійно
  • Не налітайте на цю милу дівчину, вона гроші зароблені в раші тратить на дрони для ЗСУ
  • Клаааас! Раді вас бачити в Україні 
  • Будь ласка, хто там в Драгобраті, хто небудь йо*ніть цю ка*апку
  • Хочеться поїхати в Карпати, щоб десь тебе за кутом зловити і затягнути того хвоста, щоб очі вилізли

После волны хейта россиянка заявила, что у него есть украинский паспорт.

Блоггерша из России приехала на отдых в Буковель (фото: instagram.com/maslova.alisha)

Что известно об Алине Маслове

Родилась в Тирасполе 12 октября 2000 года. Начала карьеру на хайпе, забеременев в 16.

Кроме того, блогерша развивает музыкальную карьеру в РФ и уже выпустила ряд песен.

Стоит отметить, что Маслова платит налоги в России, на которые Кремль закупает оружие, и с 2014 года ведет войну в Украине.

Алина Маслова (фото: instagram.com/maslova.alisha)

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