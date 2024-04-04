В Украине в результате вторжения РФ разрушены 1974 объекта культурной инфраструктуры

Российское вторжение в Украину привело к повреждениям 1974 года объекта культурной инфраструктуры. Из них полностью уничтожен – 321 объект.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Как рассказали в ведомстве, по состоянию на 25 марта 2024 года убытки понесли 1974 заведения культуры - в том числе заведения культуры, подчиненные МКИП и другим ЦОИВ.

Из них были разрушены 29 учреждений культуры государственной формы собственности и 1945 коммунальной формы собственности. Только в марте этого года было повреждено 28 учреждений культуры в Киевской области.

В период с 24 февраля 2022 года наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской и г. Киеве, Николаевской, Луганской и Запорожской областях. Самой многочисленной группой поврежденных или разрушенных учреждений культуры есть клубные заведения.

В общей сложности пострадали:

клубные заведения – 951;

библиотеки – 705;

заведения художественного образования – 151;

музеи и галереи – 114;

театры, кинотеатры и филармонии – 36;

парки, зоопарки, заповедники – 14;

цирки – 3.

Разрушения получили клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии и учреждения художественного образования в 280 территориальных общинах разных областей.

Напомним, во время массированной атаки россиян 1 января под удар попал музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на окраине Львова. В результате атаки дронов-камикадзе в музее вспыхнул большой пожар. Огонь охватил практически все здание. Кроме того, враг попал в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.

А ночью 23 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе, одна из них попала по Спасо-Преображенскому собору. В результате обстрела серьезно повреждено здание храма и крыша.

По данным МКИП, Россия за период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушила или повредила 835 объектов культурного наследия Украины.

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