Российская ракета забрала их голос и жизнь: в Запорожье погибли две артистки

Российские военные атаковали Запорожье 9 августа. Несколько ракет прилетело в жилую часть города. Они разрушили храм, повредили магазины, жилые дома. Жертвами атаки стали 4 человека, в том числе и две молодые девушки, которые организовали концерт для сбора средств ВСУ.

О погибших артистках рассказали на странице Матвеевского сельского центра культуры и досуга в Facebook.

Жертвами российской ракетной атаки стали две девушки - Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Одной было 19 лет, второй - 21 год. Девушки организовали концерт в городе для сбора средств на ВСУ. Перед началом концерта они записали видео.

"Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", - сообщила их подруга Виктория Кныш.

Она рассказала, что девушки играли и пели на всех праздниках культурного центра.

"Все помнят Светлану и Кристину как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина. Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение", - добавила подруга погибших.

Кристина и Светлана погибли в Запорожье в результате ракетного обстрела 9 августа

Виктория добавила, что Кристина и Светлана начинали с сольных выступлений в группе "Діамант". А потом они начали играть дуэтом, объединившись в группу Similar girls, а также стали участницами кавер-группы Gems.

"Девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Верили в победу, приближали ее своими собственными силами. Поэтому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы будем помнить вас. Никогда не простим россиянам эти жертвы и страдания. Выражаем искренние соболезнования родным и знакомым", - написала Кныш.