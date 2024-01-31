В России скончался участник группы "Машина времени"

Причину смерти музыканта не сообщают

О смерти Ильченко первым сообщил журналист Владислав Бачуров. Однако он предоставил развернутой информации, что именно стало причиной смерти музыканта.

"Умер "ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить", - написал журналист, процитировав строки из песни группы "Машина времени". По слухам, когда-то на написание этой песни Андрея Макаревича вдохновил именно Ильченко.

Юрий считался одним из лучших блюзовых вокалистов и гитаристов в РФ. Ранее он был солистом ленинградской группы "Мифы", недолгое время входил в состав ленинградской группы "Земляне", а затем стал участником московской группы "Машина времени".

В середине 90-х годов Ильченко собрал свою группу "Exodus", но когда узнал, что уже существует другая группа с таким названием, то переименовал свой коллектив на "Исход".

Также Ильченко писал прозу и стихи, а еще создавал композиции.

Пока коллеги и друзья музыканта не комментируют смерть Ильченко. Также еще не сообщалось о времени и дате захоронения.

Юрий Ильченко умер на 73-м году жизни (кадр из видео)

Добавим, что публично Ильченко не комментировал войну России против Украины.