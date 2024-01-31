В Росії помер учасник гурту "Машина времени"

Причину смерті музиканта не повідомляють

Про смерть Ільченка першим повідомив журналіст Владислав Бачуров. Втім, він надав розгорнутої інформації, що стало причиною смерті музиканта.

"Умер "ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить", - написав журналіст, процитувавши рядки з пісні гурту "Машина времени". За чутками, на написання цієї пісні колись Андрія Макаревича надихнув саме Ільченко.

Юрія вважали одним із найкращих блюзових вокалістів та гітаристів в РФ. Раніше він був солістом ленінградської групи "Міфи", недовгий час входив у склад ленінградського гурту "Земляни", а тоді став учасником московського гурту "Машина часу".

У середині 90-х років Ільченко зібрав власний гурт "Exodus", але коли дізнався, що вже інша група з такою назвою, то перейменував свій колектив на "Исход".

Також Ільченко писав прозу та вірші, а ще створював композиції.

Поки колеги та друзі музиканта не коментують смерть Ільченка. Також ще не повідомлялось про час і дату поховання.

Юрій Ільченко помер на 73-му році життя (кадр із відео)

Додамо, що публічно Ільченко не коментував війну Росії проти України.