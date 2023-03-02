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В России девочку переодели в бабушку с флагом СССР, ставшую символом оккупации (видео)

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Четверг 02 марта 2023 09:25
В России девочку переодели в бабушку с флагом СССР, ставшую символом оккупации (видео) В России девочку переодели в бабушку с красным флагом (ozon.ru)
Автор: Людмила Жукова

В России школьницу переодели в бабушку, ставшую символом оккупации и пропаганды. Это произошло в Забайкалье.

О том, как нарядили ребенка, сообщили в Telegram "Люди Байкала".

Подробности переодевания ребенка в России

Так, в РФ школьницу Анну Кужнину переодели в одежду бабушки Анны Ивановой, из Харьковской области, которая вышла к украинским военным с красным флагом.

Российская школьница также рассказала стихотворение: "Не дрогнула она перед нацистом, когда он знамя стал ее топтать. Сегодня стала символом России, а Запад весь не стоит и гроша".

В общественной палате Забайкальского края отметили, что Анна участвует в отправке российских оккупантов на вокзале и на пунктах сборов.

Откуда взялась бабушка с красным флагом

В начале войны жительница Харьковской области стала символом поддержки войны. Она перепутала украинских военных с российскими и вышла к ним с советским флагом.


Как мы ранее сообщали, украинский футболист в Турции снял и выбросил в мусорку российский флаг.

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